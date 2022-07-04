كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بجميع المحافظات بتنفيذ جولات ميدانية مكثفة خلال الفترة من 1 يونيو حتى 3 يوليو الجاري لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من رفع سيارات مهملة وسكراب وقوارب من الساحات والشوارع.



وذكرت ان الجولات أسفرت عن سحب 949 سيارة مهملة وسكراب و9 قوارب و15 دراجة هوائية وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتم إرسالهم إلى مواقع حجز السيارات في البلدية فضلا عن وضع 6010 ملصقات إنذار على سيارات وقوارب مهملة وسيتم رفعها بعد انتهاء الفترة القانونية لوضع ملصق الإنذار إلى جانب رفع 4 شاليهات.