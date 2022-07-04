بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة الفروانية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة خالد مفلح المطيري بالموافقة على طلب اصحاب العلاقة بشأن إعادة تنظيم القسائم 1،2، 3،4 بالقطعة رقم 1 بمنطقة جليب الشيوخ.



وقال المطيري انه تمت الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد بالقطعة رقم 2 بمنطقة العارضية تخزين، وأحالت اللجنة الى الجهاز التنفيذي في البلدية طلب تخصيص مواقع لمحطات تحويل ثانوية بالقطعة رقم 10 بمنطقة خيطان وذلك لإيجاد موقع بديل.



من جانب آخر، أبدت لجنة شؤون البيئة خلال اجتماعها برئاسة م.علياء الفارسي موافقتها للاستئناس برأي الجمعية الكويتية لحماية البيئة.