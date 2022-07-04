8 أمتار الحد الأقصى لارتفاع الطابقين الأرضي والأول في مباني البنوك بمختلف مناطق الكويت



أوضحت اشتراطات البناء لمنطقة الشويخ (ع) أن تكون نسبة البناء لكل موقع لا تزيد على 300% بحيث لا تزيد مساحة المبنى الكلية على 10 آلاف متر مربع بارتفاع 10 طوابق.



وجاءت الاشتراطات كما يلي:



أفرع البنوك والمصارف بمناطق الكويت المختلفة:



هي المباني التي يتم تخصيصها على أملاك الدولة بغرض استعمالها أفرعا للبنوك والمصارف بناء على طلب يقدم من الجهة الحكومية المختصة، ويتم تطبيق شروط البناء التالية:



أ - الحد الأقصى للبناء 100% من مساحة القسيمة، ويتكون البناء من (سرداب - أرضي - أول) فقط.



ب - الحد الأقصى لارتفاع الطابق الأرضي والأول (8م)، وذلك بحد أقصى (4م) لكل من الأرضي والأول إضافة الى طابق السرداب بارتفاع لا يزيد على (4.5م) ولا يقل عن (2.75م).



ج - ضرورة مراعاة متطلبات واشتراطات قوة الإطفاء العام.



د - يجب التقيد بتطبيق الكود الكويتي للتصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.



منطقة الشويخ (ع):



هي المنطقة الموصوفة حسب مخططات البلدية والمخصصة للاستعمالات الإدارية، يتم تخصيص القسيمة فيها بقرار من المجلس البلدي بناء على طلب الجهة المختصة، ويطبق بشأنها التالي:



أ - نسبة البناء لكل موقع لا تزيد على 300% على ألا تزيد المساحة الكلية للمبنى على 10 آلاف متر مربع وبارتفاع 10 طوابق كحد أقصى.



ب - يجب عمل سرداب أو أكثر مواقف للسيارات ولا يحسب من ضمن نسبة البناء، وذلك على كامل مساحة القسيمة مضافا إليها عمق الارتداد الأمامي والخلفي لكل موقع، ولا يجوز استغلاله في غير الغرض المخصص له.



ج - ضرورة مراعاة متطلبات واشتراطات قوة الإطفاء العام.



د - يجب التقيد بتطبيق الكود الكويتي للتصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.



هـ - يصدر ترخيص البناء فيها بعد إبرام عقد مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة والخدمات) بالنسبة للمواقع التي يتم تخصيصها لجهات خاصة.



الشقق الإسكانية التي توزع من قبل الهيئة العامة للرعاية السكنية في مختلف المناطق:



هي الشقق التي توزع من قبل الهيئة العامة للرعاية السكنية في مختلف مناطق الدولة لإسكان العائلات الكويتية بصفة التملك وفقا للقوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن.



في حالة هدم العقار المخصص ورغبة المالك/ الملاك في البناء يجب ان يكون الطلب مقدما من المالك او الملاك على الشيوع ويتم تطبيق أحد النظامين التاليين على قسيمتهم وفقا لرغبتهم:



أ - الجدول رقم (1) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي.



ب - بناء شقق سكنية مع الالتزام بالاستعمالات وبما لا يتجاوز عدد الشقق والأدوار ومسطح البناء والارتفاعات وجميع الاشتراطات الفنية الأخرى التي كانت مبنية عليه عقاراتهم وفق نظام الهيئة العامة للرعاية السكنية.