اشترطت نسبة بناء صالات الأفراح ألا تقل مساحة القسيمة عن 1000م2 وتتكون من سرداب وأرضي وأول وارتفاع المبنى الكلي 9 أمتار.



وجاء في الاشتراطات:



صالات الأفراح



هي المباني التي تتم إقامتها على أملاك الدولة بغرض استعمالها لإقامة صالات افراح بالمناطق السكنية بناء على طلب من الجهة الحكومية المختصة، ويتم تطبيق شروط البناء التالية عند تصميم صالة الأفراح:



1 - لا تقل مساحة القسيمة المخصصة لإقامة صالة أفراح عليها عن 1000م2.



2 - يتكون البناء من سرداب وأرضي وأول فقط.



3 - يسمح بالبناء على كامل مساحة القسيمة بالأرضي والأول والسرداب.



4 - لا يزيد الارتفاع الكلي للبناء عن 9م للأرضي والأول (يحسب من منسوب سقف السرداب) اضافة الى بيت الدرج بحيث لا يزيد ارتفاعه عن 3 م ولا يزيد ارتفاع السرداب عن 5م ولا يزيد ارتفاع السرداب فوق مستوى متوسط المنسوب التنظيمي للقسيمة عن 1.5م.



5 - لا يسمح باستغلال القسيمة او جزء منه للسكن فيما عدا غرفة للحارس.



6 - ضرورة مراعاة متطلبات واشتراطات قوة الاطفاء العام.



7 - يجب التقيد بتطبيق الكود الكويتي للتصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.



أفرع الغاز



هي المباني المخصصة لاستغلالها لأفرع الغاز بناء على طلب الجهة الحكومية المختصة، ويتم التقيد بالتالي:



1 - أن يبعد الموقع عن الأبنية المجاورة مسافة 15 على الأقل.



2 - ان يكون مبنى الفرع منفصلا ولا يكون جزءا من بناء او ضمن بناء قائم.



3 - ألا تزيد مساحة الموقع الواحد عن 180م2.



4 - يراعى في التصميم الاشتراطات التالية:



أ - ان يستخدم المبنى لتخزين اسطوانات الغاز فقط ولا يسمح بتخزين اي مواد اخرى فيه.



ب - ان يكون البناء على كامل مساحة العقار وبارتفاع لا يزيد عن 4م.



ج - ان تكون مواد البناء للأرضية والجدران والسقف من مواد غير قابلة للاحتراق مقاومة للحريق وفق متطلبات قوة الإطفاء العام.



د - ان يتوافر للمخزن التهوية الطبيعية الكافية لتجديد الهواء بصفة مستمرة في المستويين الأعلى والأسفل ويجوز استخدام الوسائل الآلية للتهوية بالإضافة الى التهوية الطبيعية.



هـ - لا يجوز ان يكون مبنى التخزين تحت مستوى سطح الارض (سرداب) وألا يكون تحته سرداب أو حفرة او سواها.



و - يجب تبليط المساحة المحيطة بمبنى الفرع.



ز - ضرورة مراعاة متطلبات واشتراطات قوة الاطفاء العام.