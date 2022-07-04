بلغ الإسباني رافايل نادال، الدور ثمن النهائي لبطولة ويمبلدون للمرة العاشرة في مسيرته بسحقه الإيطالي لورنتسو سونيغو 6-1 و6-2 و6-4.



وكان من المتوقع أن يواجه ابن الـ 36 عاما والمتوج باللقب عامي 2008 و2010 منافسة قوية من سونيغو الذي بلغ الدور الرابع في العام الماضي، الا انه بخلاف ذلك لم يجد نادال الذي لم يلعب على العشب اللندني منذ خسارته في نصف النهائي عام 2019 نفسه بمواجهة أي فرصة لكسر إرساله في الملعب الرئيسي.



وعلق «الماتادور» الذي احتاج إلى 4 مجموعات للتخلص من منافسيه في الدورين السابقين «هي أفضل مباراة لي منذ بداية البطولة، ضد أفضل منافسي الثلاثة حتى الآن. أنا سعيد برفع مستوى لعبي بشكل جيد».



ويواجه نادال في الدور التالي الهولندي بوتيتش فان دي زاندشلوب (25) الفائز على المخضرم الفرنسي ريشار غاسكيه، المصنف الـ69 عالميا، 7-5 و2-6 و7-6 (9-7) و6-1، ليبلغ ثمن النهائي للمرة الأولى.



وقلب «المشاغب» الأسترالي نيك كيريوس (40 عالميا) تأخره بمجموعة أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس إلى فوز 6-7 (2-7) و6-4 و6-3 و7-6 (9-7) في مباراة شهدت الكثير من الاعتراضات والجدل والشتائم من قبل الفائز الذي ظل وفيا لسمعته.



وقال كيريوس: «وسائل الإعلام تحب أن تكتب أنني سيئ للرياضة، لكن من الواضح أنني لست كذلك».



ولدى السيدات، وضعت الفرنسية أليزيه كورنيه، المصنفة الـ37 عالميا، حدا لسلسلة انتصارات الپولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا بفوزها عليها 6-4 و6-2 في الدور الثالث من البطولة.

وأقرت شفيونتيك التي خسرت الأشواط الـ 6 الأخيرة من المباراة، وقالت: «لم ألعب بشكل جيد، كنت مرتبكة جدا بشأن أسلوبي».



وواصلت الفرنسية أرموني تان المصنفة 115 عالميا مغامرتها وبلغت ثمن النهائي بفوزها على البريطانية كاتي بولتر 6-1 و6-1 في الدور الثالث.



وبلغت الرومانية سيمونا هاليب الفائزة بويمبلدون عام 2019 ثمن النهائي بفوزها السهل على الپولندية ماغدالينا فرييش (92) 6-4 و6-1، لتواجه الإسبانية باولا بادوسا الرابعة الفائزة بصعوبة على التشيكية بترا كفيتوفا المتوجة مرتين في لندن عامي 2011 و2014 بنتيجة 7-5 و7-6 (7-4). وخسرت الأميركية جيسيكا بيغولا الثامنة أمام الكرواتية بترا مارتيتش 2-6 و6-7 (5-7).



وبلغت التشيكية ماري بوزكوفا الدور ربع النهائي للمرة الأولى في البطولات الكبرى، وذلك بفوزها على الفرنسية كارولين غارسيا 7-5 و6-2 أمس في الدور الرابع للبطولة.