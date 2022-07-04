أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أمس رسميا عن ضم المهاجم البرتغالي فابيو كارفاليو من صفوف فولهام.



وأوضح ليفربول أن كارفاليو لاعب المنتخب البرتغالي للشباب تحت 21 عاما، سيرتدي القميص رقم 28، وأشار ليفربول الى أن تعاقده مع النجم البرتغالي الشاب جاء بعد الدور المحوري الذي لعبه خلال حملة تتويج فولهام بلقب دوري البطولة الإنجليزية في الموسم الماضي، ومساهمته في عودة الفريق إلى الدوري الممتاز.



وأكد ليفربول أن المدافع بن ديفيز ترك القميص رقم 28 لكارفاليو، وسيرتدي الآن القميص رقم 24 مع الفريق في الموسم المقبل.



وكشف فابيو كارفاليو عن أنه كان متلهفا للتوقيع لفريق ليفربول فور علمه أنه جذب أنظارهم، وقال: «إنه شعور مذهل أن أتواجد في أحد أكبر الأندية في العالم، إن لم يكن أكبرها لذلك، أنا سعيد لتواجدي هنا ولا يمكنني الانتظار للبدء»، مضيفا بمجرد أن تعرف أن ليفربول يرغب في ضمك، تفكر في شيء واحد فقط، وهو الانضمام إلى الفريق وأن تحاول أن تتواجد مع الفريق، أتمنى أن أحقق أشياء كبيرة، أتحدث مع الجميع، ومع المدرب، وكانت الأمور طبيعية، وعندما تصبح الأمور طبيعية، يكون من السهل اتخاذ القرار.