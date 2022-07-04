انتقد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس «الجانب الشرير» للأسترالي نيك كيريوس الذي أقصى المصنف سادسا عالميا من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون، وقال: «إنه يتنمر على المنافسين، ربما كان متنمرا في المدرسة، أنا لا أحب المتنمرين، أنا لا أحب الأشخاص الذين يحطون من قدر الآخرين، لديه بعض السمات الجيدة في شخصيته أيضا، ولكن لديه أيضا جانب شرير جدا والذي إذا تم الكشف عنه، يمكنه التسبب بالكثير من الأذى والسوء للناس من حوله».

وتمنى تسيتسيباس أن يتمكن اللاعبون من «التعاون بينهما من أجل وضع قانون» يحد من سلوك كيريوس لأنه «لا يوجد لاعب آخر يفعل ذلك، لا يوجد لاعب آخر يشعر بالاستياء والإحباط طوال الوقت بسبب شيء ما، إنه ينفعل بسهولة وبسرعة كبيرة».