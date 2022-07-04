قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أمس إنه أطلق برنامجا لمكافحة الإساءات العنصرية التي توجه للاعبين عبر الانترنت وذلك عن طريق العمل مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي لحذف المحتوى المسيء وزيادة الوعي بتأثير هذه الإساءات.



وأوضح «ويفا» أن البرنامج سيطلق خلال البطولة الأوروبية للكرة النسائية التي ستقام ما بين 6 و31 يوليو الجاري وأنه «سيتابع وسيبلغ وسيعالج» حالات الإساءة عبر الانترنت.



وتعرض لاعبو إنجلترا ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وبوكايو ساكا لإساءات عنصرية عبر الانترنت بعد أن أهدروا ركلات ترجيح خلال حسم المواجهة مع إيطاليا في نهائي البطولة الأوروبية الأخيرة العام الماضي.



وكشف تقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الشهر الماضي عن أن أكثر من نصف اللاعبين في بطولتي أوروبا وكأس الأمم الافريقية العام الماضي تعرضوا لإساءات عنصرية عبر الانترنت.



وقال «ويفا» في بيان «برنامج الاحترام يهدف إلى اتخاذ خطوات ملموسة تهدف إلى التصدي للسلوك المسيء والتمييز عبر الانترنت خلال جميع المنافسات النهائية.. بما في ذلك المباريات النهائية لبطولات الشباب والنساء والرجال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة».

وأضاف البيان «ولتأكيد حذف هذا المحتوى المسيء يتعاون اليويفا بصورة مباشرة مع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل تويتر وميتا (إنستغرام وفيسبوك) وتيك توك».