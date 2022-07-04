أعلن نادي نوتنغهام فورست الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، أمس، تعاقده مع المدافع الفرنسي جوليان بيانكون من صفوف تروا الفرنسي.



وانضم بيانكون (22 عاما) إلى نوتنغهام بعقد يمتد لـ 3 أعوام، ليصبح ثالث صفقة للفريق هذا الصيف بعد ضم الحارس دين هندرسون على سبيل الإعارة من مان يونايتد والمهاجم النيجيري تايوو أيونيي.



وقال بيانكون، الذي سبق له تمثيل منتخب فرنسا للشباب تحت 19 عاما، للموقع الرسمي لنادي نوتنغهام أمس «سعيد للغاية بقدومي إلى فريق مثل نوتنغهام فورست بعد تجربة جيدة مع فريقي السابق تروا»، مضيفا: «أدرك أنه ناد كبير، ومعروف للغاية في أوروبا، وسعيد للغاية بالانضمام إلى النادي صاحب القاعدة الجماهيرية العريضة والتاريخ».