ذكر تقرير صحافي إسباني أن اجتماعا جمع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ مع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، في جزيرة إيبيزا الإسبانية.



وينتهي عقد المهاجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ في صيف 2023.



وأعلن ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل عن بايرن ميونيخ أكثر من مرة، وزعمت العديد من التقارير أن المهاجم الپولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.



وقالت تقارير إن تشافي وليفاندوفسكي تواجدا في المطعم نفسه بجزيرة إيبيزا، الأربعاء الماضي، لكن لم توضح إذا كان الثنائي تبادلا الحديث أم لا. ووفقا لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي وتشافي تجاذبا بالفعل أطراف الحديث بشكل ودي لبضع دقائق داخل المطعم.



وأشارت إلى أن المحادثة كانت غير رسمية تماما، حيث تحدثا عن العائلة والإجازات، لكن ليفاندوفسكي اعترف علانية لتشافي برغبته في ارتداء قميص «البلوغرانا» قائلا: «أريد حقا أن أتدرب معك».