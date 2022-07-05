أسامة دياب



استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد لدى البلاد تشانغ جانوي ووفدا من السفارة.



وتناول اللقاء أحاديث ودية حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية والدولية.



كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين «الأنباء» وسفارة جمهورية الصين الشعبية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، إيمانا بأهمية الإعلام في تسليط الضوء على القضايا المشتركة. وخلال اللقاء، أشاد السفير الصيني بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الراسخة والوطيدة بين البلدين والتي أثبتتها الأيام والوقائع.



حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد، ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.