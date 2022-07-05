رشيد الفعم



في الوقت الذي ناقش فيه مجلس الوزراء الوضع الصحي والزيادة الملحوظة في أعداد الإصابات بـ «كوفيد-19»، كشف مصدر حكومي عن أن رسم خارطة جلسة الميزانيات تمت دراسته من أجل تحديد الجلسة الخاصة بها.



وأشار المصدر إلى أن الحكومة جاهزة لمناقشة الميزانيات فور تكليف رئيس وزراء، لافتا إلى أن مشاورات تكليفه ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة بعد عطلة عيد الأضحى.



وبين المصدر أن وزير الصحة د.خالد السعيد شرح للمجلس الوضع الصحي في البلاد من خلال عرض مرئي حول حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الوضع الصحي مطمئن ولا يدعو للقلق مع الأخذ في الاعتبار أهمية أخذ الجرعات التنشيطية.