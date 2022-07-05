أسامة أبو السعود



كشف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي عن أن وزارة العدل انتهت من إجراءات صرف مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين المستحقين.



وأفاد الجلاوي بأنه في ضوء قرار ديوان الخدمة المدنية والقرار الوزاري المنظم لضوابط صرف المكافأة، قام قطاع الشؤون الإدارية والمالية بإعداد كشوف الموظفين المستحقين للمكافأة، وعددهم 6336 موظفا، وقد صدر القرار الخاص بصرف المكافأة وسيتم على أثر ذلك إنجاز جميع إجراءات الصرف، حيث وجه الوزير بسرعة تحويلها إلى حسابات الموظفين قبل حلول عطلة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.



وأعرب الجلاوي عن سعادته بإنهاء إجراءات الصرف تقديرا لجهود موظفي الوزارة الذين تحملوا أعباء الوظيفة وإنجاز المهام الموكلة إليهم لتكون بمنزلة الحافز والدافع لهم على مواصلة العطاء، متمنيا التوفيق لجميع الموظفين العاملين في الوزارة.