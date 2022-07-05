تخرج 10 ضباط كويتيين في قطر أمس ضمن الدفعة الثانية من دورة الدفاع الوطني والدفعة الثامنة من دورة القيادة والأركان المشتركة التي ضمت 137 ضابطا.



جاء ذلك في احتفال أقامته أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية بقطر تحت رعاية رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة وبحضور مساعد آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة العميد الركن طيار فيصل الشمري.



وقال الملحق العسكري الكويتي لدى قطر العميد الركن ناصر الحجيلي لـ «كونا» عبر الهاتف ان الخريجين تلقوا دروسا في واجبات الأركان ولعبات الحرب بمختلف انواعها العامة والمشتركة وتعرفوا على صنوف القوات المسلحلة وواجباتها والتخطيط لفنون القتال بالاضافة الى العمل المشترك لكل الصنوف.



وأضاف ان الدورة هدفت الى صقل المهارات القيادية للضباط وتعزيز قدراتهم العلمية والعملية من خلال محاضرات وتمارين علمية ليصبحوا مؤهلين لشغل وظائف القيادة وهيئات الركن المشتركة في مختلف المستويات. وأشاد الحجيلي بالنتائج التي حققها الضباط الكويتيون في الدورة وهم 8 من الجيش الكويتي و2 من الحرس الوطني.



وتتولى اكاديمية جوعان بن جاسم تأهيل الضباط الذين يتم اختيارهم من مختلف صنوف ووحدات القوات المسلحة لشغل الوظائف القيادية ووظائف الأركان، وكذلك القياديون في المؤسسات المدنية، وذلك وفق منظومة تعليمية متطوره تلائم المتغيرات الدولية والإقليمية مستخدمة احدث الوسائل التقنية المعاصرة واحدث النظريات والعقائد العسكرية والتخطيط والعمل المشترك.