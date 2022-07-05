أسامة أبوالسعود



نقل راعي الكنيسة القبطية المصرية في الكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي إلى قيادة الكويت وشعبها تهاني قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر، وكذلك تهاني نيافة الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكويت والشرق الأدنى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنياتهما للكويت وشعبها بمزيد من الاستقرار وأن تظل دوما وطن المحبة وحضن السلام.



وقال القمص بيجول الأنبا بيشوي: أرفع آيات التهاني نقدمها للكويت ومعها أجزل الأمنيات بالخير والرفاه لها ولشعبها الوفي المستنير، ونسأل الله، كما في كل وقت، أن يديم لها نعمة الأمن والاستقرار والأمان، وأن يعيد أمثال هذه الأعياد على المنطقة بالخير والسلام والاستقرار، وأن يرحل عن العالم العنف والحروب والغلاء والوباء.



وأضاف راعي كاتدرائية مارمرقس بالكويت: نكرر دوما الدعوة لأن تستلهم البشرية كلها من هذه المناسبات قيم التضحية والعطاء والولاء، وهي في مجملها قيم تساهم في تماسك مجتمعاتنا ووحدتها وتعزز من عوامل التنمية والنهضة والتقدم، كما نكرر الدعوة والدعاء بأن تجتمع شعوبنا العربية على عزيمة مشتركة لمناهضة العنف ورفض كل عوامل التفرقة وأن تنشغل دوما بالتنمية ومواجهة تحدياتها المستقبلية، معتبرا أن العلاقات بين الكويت ومصر على مستوى القيادة وفي نطاق القاعدة الشعبية هي علاقات نموذجية لها جذور أصيلة وآفاق متسعة تبشر بثمار كثيرة للبلدين.



ولفت راعي كاتدرائية مارمرقس بالكويت إلى المسار الحضاري الذي تسلكه الكويت، وعبر تاريخها، من جهة العمل بقيم الوسطية وقبول الآخر وتوفير الحريات الدينية وإيمانها المطلق بالعدالة الإنسانية، معتبرها نموذجا في كل ذلك.



أيضا هنأ القمص بيجول الأنبا بيشوي مصر العزيزة، قيادة وحكومة وشعبا بعيد الأضحى المبارك، وكذلك ممثلو البعثات الديبلوماسية العربية والإسلامية في الكويت وأبناء الجالية المصرية وكل الجاليات المقيمة على هذه الأرض الطيبة.