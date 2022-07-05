أكد سفيرنا لدى الأردن والمحال الى فلسطين عزيز الديحاني أمس مواقف الكويت الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.



وقال السفير الديحاني، في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر اقامته بالعاصمة الاردنية عمان، انه «نقل الى الرئيس الفلسطيني تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والقيادة السياسية في الكويت».



واضاف انه استمع من الرئيس عباس الى حقيقة الأوضاع في فلسطين والتطلعات للعمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية التي تعد بوصلة العمل العربي المشترك.



من جانبه، قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الديبلوماسية مجدي الخالدي في تصريح مماثل ان لقاء الرئيس عباس والسفير الديحاني كان مهما، اذ تم خلاله اطلاع السفير على تطورات الوضع في فلسطين وبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.



واضاف ان «الكويت عزيزة على قلوبنا قيادة وشعبا ومشهود لها دعمها لفلسطين سياسيا واقتصاديا ومعنويا وللحق الفلسطيني في المحافل الدولية والاقليمية».