بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف ر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية، راجيا سموه لأسر الضحايا جميل الصبر وللمصابين الشفاء العاجل.



.. وسموه هنأ رئيسي الرأس الأخضر وفنزويلا بالعيد الوطني لبلديهما



بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس خوزيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.