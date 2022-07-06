بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف ر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، عبر فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، راجيا سموه لأسر الضحايا جميل الصبر وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.



الأمير هنأ رئيسي الرأس الأخضر وفنزويلا بعيدي بلديهما

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس خوزيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الرأس الأخضر وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.