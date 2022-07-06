استقبل محافظ حولي علي الأصفر في مكتبه بديوان عام المحافظة أمس بليندا لويس سفيرة المملكة المتحدة الصديقة لدى البلاد. وقد تناول اللقاء بحث العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وأعرب الأصفر عن سعادته بهذه الزيارة التي تزيد من التواصل بين الكويت والمملكة المتحدة، مؤكدا العلاقات التاريخية التي يتمتع بها البلدان والتعاون في كل المجالات الحيوية.



كما استقبل محافظ حولي سفير جمهورية مالي لدى البلاد علي ولد أحمد، حيث تناول اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وأعرب الأصفر عن سعادته بهذه الزيارة التي تزيد من التواصل بين البلدان الصديقة.