بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف ر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية.



من جهة أخرى، بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس خوزيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.