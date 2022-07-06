

هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بحلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب عن أسمى آيات التهاني والتبريكات، مقرونة بأصدق الأمنيات أن يعيد الله سبحانه هذه المناسبات المباركة وقد تحققت الآمال لكويت الخير والمحبة والإنسانية وللأمتين العربية والإسلامية، سائلا المولى عز وجل مع قدوم العيد السعيد أن يحفظ سموه من كل مكروه وأن ينعم سبحانه على سموه بموفور الصحة وتمام العافية وطول العمر، وأن يديم على كويتنا الغالية وجميع مواطنيها والمقيمين على ترابها الطاهر نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل قيادة سموه الحكيمة.



وتوجه المحافظ بالتهنئة بالمناسبة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالعيد السعيد، آملا أن ينعم المولى سبحانه وتعالى على الكويت الحبيبة بالمزيد من التقدم والتطور والازدهار على الصعد كافة وفي مختلف المجالات.