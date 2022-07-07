بيروت - يوسف دياب



مثلت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، أمام رئيس المجلس التأديبي للقضاة القاضي جمال الحجار، الذي استجوبها بحضور وكيل الدفاع عنها حول عدد من المخالفات والتجاوزات الى ارتكبتها في عدد من الملفات المفتوحة أمامها، وبناء على شكاوى مقدمة ضدها من متضررين، وأيضا بناء على تصريحات ومواقف سياسية أدلت بها لوسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد مصدر قضائي لـ «الأنباء» أن القاضي الحجار استجوب عون «بصفته مقررا في المجلس التأديبي على أن يرفع تقريره للمجلس في الأيام المقبلة لمناقشته وإصدار العقوبة بحقها».



وأوضح المصدر أنه «يحق للقاضية عون أن تستأنف قرار المجلس التأديبي أمام المجلس الأعلى للتأديب الذي يرأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى إذا كانت العقوبة قاسية، كما يحق لهيئة التفتيش القضائي أن تستأنف القرار إذا جرى تبرئة القاضية عون أو في حال وجدت أن العقوبة مخففة».