أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، أن مشغل معملي الزهراني ودير عمار أفاد «بأنه سيتوقف عن القيام بأعماله، وذلك بسبب عدم تقاضيه مستحقاته بالعملة الصعبة (Fresh Dollar)، وفق قراري مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 14/4/2022 ورقم 171 تاريخ 20/5/2022 الصادرين بهذا الشأن».



وأشار البيان الى «أن قراري مجلس الوزراء المعنيين، لم يخصصا لمؤسسة كهرباء لبنان منذ بداية العام 2022، سوى مبلغ بقيمة 60 مليون دولار فقط، لزوم كل متعهدي المؤسسة».



ووفقا للبيان «فإن عدم صرف المبالغ المحددة بالعملات الصعبة (Fresh Dollar) إلى المتعهد وفق قراري مجلس الوزراء»، أدى «إلى توقيف المشغل لمعملي الزهراني ودير عمار عن العمل، دون إمكانية إعادة وضعهما على الشبكة، الأمر الذي سيفرض الدخول بانقطاع عام وشامل على كل الأراضي اللبنانية»، ويشمل ذلك المطار، المرفأ، مضخات مياه، صرف صحي والمرافق الأساسية في الدولة.