بيروت - ناجي شربل



اختتم منتخبنا الوطني لألعاب القوى للشباب مشاركته في بطولة غرب آسيا الثانية للشباب والشابات (دون الـ 20 سنة) حاصدا 18 ميدالية، مسجلا بذلك رقما قياسيا خلال المنافسات التي تستضيفها مدينة بيروت بتنظيم الاتحاد اللبناني على مضمار مدرسة الجمهور برعاية الرئيس ميشال عون وإشراف الاتحادين الدولي والآسيوي.



ففي فعاليات اليوم الأخير، فاز منتخبنا بسبع ميداليات بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزيتين. وأحرز اللاعب بدر السويد ذهبية سباق 1500 متر، كما أحرز يعقوب العازمي ذهبية سباق 200 متر.

وأحرزت اللاعبة دانة العازمي ميدالية فضية في «دفع الجلة»، كما أحرز عبدالله العازمي فضية في «الوثب الثلاثي» بالإضافة إلى فضية «سباق التتابع» لكل من يعقوب العازمي وبدر السويد وعبدالعزيز الشمري ومحمد العطية.



كما أحرز اللاعب عبدالله البلوشي برونزية في «الوثب الثلاثي»، وركان حلاوة برونزية في «رمي الرمح». وبذلك يكون المنتخب الوطني قد حصد في البطولة 18 ميدالية.