هادي العنزي



يعكف الجهاز الإداري بنادي السالمية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ تركي اليوسف، على إبرام عدة تعاقدات مع لاعبين محليين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تقديم السماوي بأفضل صورة ممكنة في الموسم المقبل، وبما يمكنه من المنافسة على المركز الأولى في جميع البطولات. وتحيط إدارة السماوي مفاوضاتها المتنوعة بسرية تامة لضمان إتمام الاتفاق بنجاح.



وستنطلق تدريبات السماوي في 16 الجاري، على أن يعقبها معسكر خارجي يمتد لأسبوعين خلال الفترة من 29 يوليو حتى 15 أغسطس المقبل، ويتخلل المعسكر 4 مباريات ودية مع عدد من الفرق التركية.



من جانبه، أشاد مدير الفريق بدر الخالدي بالتحركات الحثيثة التي يقوم بها الشيخ تركي اليوسف، وحرصه على التوقيع مع أفضل العناصر المحترفة والمحلية.

وقال لـ «الأنباء»: «السالمية يضم العديد من اللاعبين المتميزين، من ذوي الكفاءة الفنية العالية وفي جميع المراكز، مما يجعله مرشحا دائما للمنافسة على المركز الأول في جميع البطولات بقيادة المدرب القدير محمد إبراهيم، الذي أعد برنامجا فنيا وبدنيا متكاملا للفريق تحضيرا لانطلاق الموسم الكروي».



وتمنى الخالدي أن يعود النظام الجديد لمسابقة الدوري الممتاز الذي أعلنه اتحاد الكرة مؤخرا بالفائدة على جميع الفرق المشاركة في البطولة، سواء تلك التي تنافس على لقب البطولة، أو تلك التي تصارع لأجل البقاء، مضيفا ان زيادة عدد المباريات في الموسم من شأنه أن يسهم بتطوير اللاعبين فنيا وبدنيا، كما أن إحداث تغيير على الدوري من شأنه أن يدخل مزيدا من الإثارة والتشويق للجماهير، وفرصة إضافية للفرق المنافسة للتعويض أو تأكيد الجدارة بالصدارة.