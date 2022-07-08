مبارك الخالدي



أنهى المدرب الكرواتي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي انتي ميشا تعاقده مع الاخضر، ليخوض تجربة أخرى من خلال تعاقده مع فريق الفيصلي السعودي، ويمتلك ميشا مع العربي ذكرى خاصة بعد قيادته الى تحقيق بطولة الدوري العام الغائب عن خزائن النادي 18 عاما الموسم قبل الماضي، كما حقق معه بطولة كأس سمو ولي العهد وكأس السوبر في الموسم الماضي وتأهل مع الفريق الي الدور نصف نهائي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.



ووضع رحيل ميشا الاخضر في مأزق، اذ تجري الادارة اتصالات مكثفة مع عدد من المدربين لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، قبل عشرة ايام من انطلاق تدريبات الفريق.