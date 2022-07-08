مبارك الخالدي



يجري الجهازان الفني والإداري لمنتخبنا الوطني للشباب استعداداتهما للسفر الى معسكر تدريبي خارجي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك تحضيرا لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والمقرر إقامتها في أوزبكستان في مارس 2023.



وكانت تدريبات المنتخب قد انطلقت نهاية الشهر الماضي على ستاد المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد كرة القدم بعد أن اختار الجهاز الفني قائمة اللاعبين المكونة من: صالح البناي وحمود بدر ومحمد الراشد وعبدالهادي العنزي وبدر العجمي وعلي وليد وعلي البلوشي ومكي القلاف وعمر بدر وعمر السليم ويوسف الفجي وصالح المحطب وفهد العميري وعمر العنزي وبدر محمد وتركي الشمري وعبدالرضا شهاب وعبدالرحمن الخضر وخالد وليد ويوسف الشمري وأحمد إسماعيل وحسين شهاب وفهد سعود وعبدالعزيز حجي وسعود قاسم ومجمد عيد وعبدالله العوضي وسيد يوسف وثامر عناد وسعد عذاب ومعاذ العنزي وضاري سالم وعبدالرحمن الرشيدي.



جدير بالذكر أن قرعة التصفيات أوقعت منتخبنا ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كلا من منتخبات أستراليا والعراق والهند.