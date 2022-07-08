يبدو أن تشلسي بات في خواتيم إنجاز أول توقيع كبير في حقبة المالك الجديد الأميركي تود بوهلي، إذ تشير تقارير صحافية إلى الموافقة على الشروط الشخصية لجناح مان سيتي رحيم سترلينغ.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن انتقال سترلينغ إلى «ستامفورد بريدج» بات «وشيكا» رغم عدم الاتفاق بعد على الشروط المالية بين الناديين.

ودخل سترلينغ (27 عاما) العام الأخير من عقده مع «السيتي»، لكن من المتوقع أن يطالب بطل الدوري الإنجليزي بمبلغ مقدر بـ 45 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار) لإتمام الصفقة. وحقق الدولي الإنجليزي 4 ألقاب في الدوري الممتاز من بين 9 ألقاب رئيسية منذ انضمامه إلى سيتي من ليفربول في العام 2015.