اعترف الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا بأنه غير متأكد من جاهزيته لمواجهة الأسترالي كيريوس اليوم في نصف نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعد إصابة في عضلات البطن كادت تجبره على الانسحاب أمام الأميركي تايلور فريتز في ربع النهائي.



واضطر نادال الى طلب تدخل الطبيب في المجموعة الثانية لعلاج آلام في عضلات البطن قبل أن يكمل المباراة المثيرة التي حسمها في صالحه بعد خمس مجموعات 3-6 و7-5 و3-6 و7-5 و7-6 (10-4) في أربع ساعات و21 دقيقة.



وقال الماتادور المتوج مرتين في ويمبلدون في عامي 2008 و2010 عن جاهزيته لمواجه كيريوس في نصف النهائي: «لا أعرف، لا يمكنني إعطاء إجابة دقيقة لأنني إذا أخبرتكم بشيء محدد وحدث شيء آخر، سأكون كاذبا»، مضيفا: سأجري فحوصا جديدة، وأنا معتاد على احتواء ألمي واللعب مع هذه المشاكل.