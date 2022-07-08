وضع أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم حدا للجدل الدائر بشأن إمكانية انتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق، مؤكدا أن هذه الصفقة لا تتفق مع فلسفة بايرن.



وقال أوليفر كان في تصريحات نشرتها مجلة «كيكر» الألمانية الرياضية: «بقدر ما استحسن كريستيانو رونالدو كأحد أعظم اللاعبين، هذه الصفقة لا تتفق مع فلسفتنا».



إلى ذلك، قدم نادي برشلونة عرضا ماليا قدره 40 مليون يورو لاتمام صفقة مهاجم وهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، لكن بايرن ميونيخ رفض الأمر لأنه يطلب الحصول على 50 مليون يورو ثابتة.

لم يقدم برشلونة أي عروض جديدة لضم اللاعب الپولندي، وهذا ما أثار اندهاش بايرن ميونيخ، بحسب ما ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، وبالتالي، فهم يعتقدون أن المفاوضات ستستمر لفترة طويلة.