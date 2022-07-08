باتت التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالمياً أول العرب وأول أفريقية تبلغ نهائي بطولة كبرى التنس، مع وصولها إلى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة بطولات الـ «غراند سلام»، بفوزها أمس على الألمانية تاتيانا ماريا 6-2،3-6، و6-1 بعد ساعة و43 دقيقة في الدور نصف النهائي.

شهد الشوط الأول من المجموعة الأولى والذي كان فيه الإرسال لتاتيانا ماريا، منافسة شرسة واستغرق 8 دقائق كاملة قبل أن تحسمه الألمانية (1-0)، وسرعان ما أخذت أنس بزمام المبادرة وتقدمت (2-1)، بعد أن كسرت إرسال منافستها الألمانية، لتتقدم بثبات وتنهي المجموعة الأولى لمصلحتها بنتيجة (6-2).



وبعد سيطرتها على المجموعة الأولى ظن الجميع أن أنس ستنهي اللقاء في المجموعة الثانية، لكن تاتيانا ماريا قلبت التوقعات وفازت بالمجموعة (6-3).

وفي المجموعة الحاسمة، استعادت أنس جابر توازنها ورفعت من نسق لعبها ما جعل الألمانية تعجز عن الصمود أمام ضرباتها الساحقة، لتحرز فوزا مستحقا بالمجموعة وبنتيجة (6-1).



وأبدت أنس جابر (٢٧ عاماً) سعادتها الغامرة بتأهلها إلى نهائي ويمبلدون للتنس، كأول لاعبة عربية تصل إلى هذه المرحلة في إحدى بطولات «غراند سلام»، وقالت بعد الفوز: «كانت مباراة صعبة، وقد جعلتني ماريا أركض كثيرا في الملعب، لأنها لا تستسلم بسرعة».



وفي منافسات الرجال، يقف الأسترالي «المشاغب» نيك كيريوس اليوم عقبة أخيرة أمام الإسباني رافايل نادال «في حال جاهزيته» في نصف نهائي بطولة ويمبلدون، في طريقه إلى مواجهة محتملة في النهائي تحمل الرقم 60 مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش في حال تخطيه صاحب الأرض البريطاني كاميرون نوري.



بالنسبة إلى نادال، فإن كيريوس هو «كابوس»، على حد تعبير المعلق الرياضي السويدي ماتس فيلاندر الفائز بـ 7 بطولات كبرى، عازياً ذلك إلى أسلوب الأسترالي وسلوكه المتعارض تماما مع أخلاقيات الإسباني.

لكن هناك صعوبة إضافية تهدد حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب الـ «غراند سلام» (22)، وهي إصابة في عضلات البطن كادت تجبره على الانسحاب أمام الأميركي تايلور فريتز في ربع النهائي، وقد أقر في تصريحات أمس بأنه غير متأكد من مشاركته اليوم أمام كيريوس.



وفي النصف النهائي الآخر، سيواجه ديوكوفيتش نظيره كاميرون نوري (المصنف 12)، البريطاني الذي يعود إلى الملعب الرئيسي كأول صاحب للأرض في نصف النهائي منذ أندي موراي في العام 2016 والذي فاز حينها بلقبه الثاني على الأرض العشبية اللندنية.