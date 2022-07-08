وصل لاعب وسط منتخب تشيلي لكرة القدم ارتورو فيدال إلى ريو دي جانيرو من أجل التفاوض مع فريق فلامنغو الأكثر شعبية في البرازيل، من أجل الانضمام إلى صفوفه حتى نهاية عام 2023.



وقال فيدال للصحافيين في المطار بعدما استقبل من ممثلي النادي البرازيلي والعشرات من المشجعين: «أنا سعيد لوجودي هنا، نحن الآن نجري مفاوضات».



وأوضح فيدال أنه سيحضر مباراة فلامنغو وديبورتيس توليما الكولومبي بملعب ماراكانا ضمن إياب الدور ربع النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس (7-1).



وقال التشيلي الذي سيرتدي قميص فريق من أميركا الجنوبية لأول مرة بعد خمسة عشر عاما في أوروبا «سأشاهد المباراة كمشجع، أتمنى أن يتأهل فلامنغو».



وأشارت وسائل الإعلام الى أن فيدال سيجتاز الفحوصات الطبية ثم يسافر إلى إيطاليا لإنهاء علاقته مع إنتر ميلان.



ولعب فيدال (35 عاما) مع المنتخب التشيلي في كأس العالم في جنوب أفريقيا (2010) والبرازيل (2014)، وتوج معه بكأس كوبا أميركا مرتين في 2015 و2016.