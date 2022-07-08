سيعرف الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الفرنسي ميشال بلاتيني والرئيس السابق للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر، اللذان يحاكمان في سويسرا بتهمة الاحتيال، مصيرهما صباح اليوم في القضية التي قضت على المسيرة المهنية للرجلين.

وتصدر المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينتسونا السويسرية قرارها اليوم في هذه القضية التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات، على خلفية الاحتيال على «فيفا» بالحصول على تعويض غير مبرر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لصالح النجم الفرنسي السابق.

ووقع بلاتيني وبلاتر اتفاقا مكتوبا في أغسطس 1999 ينص على دفع «فيفا» مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنويا، ليؤكدا انهما اتفقا على دفع 700 ألف سنويا أكثر عندما تسمح مالية الاتحاد الدولي بذلك.