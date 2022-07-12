عاد لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا إلى يوفنتوس بعد 6 أعوام قضاها في مان يونايتد، حسبما أعلن نادي مدينة تورينو.



وعاد بطل مونديال 2018 في صفقة حرة إلى النادي الذي شهد ابرز إنجازاته داخل المستطيل الأخضر بين عامي 2012 و2016 بعد مغامرة خالية من المشاعر والألقاب المهمة مع «الشياطين الحمر» مقابل 105 ملايين يورو، في رقم قياسي بتلك الفترة.



وذكرت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»، أن بوغبا (29 عاما) سيتقاضى راتبا قدره 8 ملايين يورو في الموسم، بالإضافة إلى مليوني يورو مكافآت.



من ناحيته، كتب اليوفي في بيان من دون تحديد مدة العقد «بول عاد إلى تورينو، غادر وهو شاب، وعاد بعدما بات رجلا ولاعبا استثنائيا».



وقرر بوغبا الذي تواجد الأحد في مستهل التمارين الجماعية للاعبين في تورينو، العودة إلى المهد الذي انطلق منه وتوج معه بأربعة ألقاب في الـ «سيري أ»، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2015.

وأعلن ناديه السابق يونايتد مطلع يونيو الماضي رحيل بطل العالم 2018 بعد 6 سنوات في صفوفه.



وحمل بوغبا ألوان يوفنتوس لمدة 5 أعوام، بعد فترة أولى مع يونايتد الذي تخرج في صفوفه من فرق الناشئين.