أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الأفضل من الكاف لعام 2022.



وحسب بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، فإن قائمة المرشحين جاءت كالتالي:



رياض محرز (الجزائر - مان سيتي)، كارل توكو إكامبي (الكاميرون - أولمبيك ليون)، فينسنت أبو بكر (الكاميرون - النصر)، سيباستيان هالر (ساحل العاج - دورتموند)، محمد صلاح (مصر - ليفربول)، نابي كيتا (غينيا - ليفربول)، أشرف حكيمي (المغرب - بارس سان جرمان)، إدوارد ميندي (السنغال - تشلسي)، كاليدو كوليبالي (السنغال - نابولي)، ساديو ماني (السنغال - بايرن ميونيخ).



ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الكاف في مدينة الرباط بالمغرب، يوم 21 الجاري.

وسيتم تحديد الفائز من خلال لجنة تصويت مكونة من اللجنة الفنية للكاف، بالإضافة إلى الصحافيين ومدربي وقادة المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ومدربي وقادة الأندية التي وصلت إلى دور المجموعات بالبطولات الإفريقية خلال موسم 2021-2022.