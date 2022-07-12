توصل المهاجم الدولي السابق الإنجليزي واين روني إلى اتفاق لتدريب نادي دي سي يونايتد الأميركي الذي دافع عن ألوانه كلاعب بين عامي 2018 و2019، حسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية. وأكدت «إي أس بي أن» و«ذي أثلتيك»، أن روني (36 عاما) سينضم إلى الفريق فور الانتهاء من إجراءات تأشيرة الدخول.



ونشر مراسل ذي أتلتيك بابلو إغليسياس ماورر على تويتر صورة لروني في مطار داليس الدولي خارج واشنطن الأحد.



وسيحل مهاجم مان يونايتد السابق بدلا من الأرجنتيني هرنان لوسادا، المقال من مهامه بعد 6 مباريات فقط على انطلاق الموسم عقب تردي نتائج الفريق. كما فشل دي سي يونايتد في العودة إلى سكة الانتصارات بعد رحيل لوسادا، حيث يحتل حاليا المركز قبل الأخير في المنطقة الشرقية برصيد 17 نقطة من 17 مباراة.



وتعرض نادي العاصمة بقيادة مدربه الموقت تشاد أشتون لهزيمة ساحقة على يد فيلادلفيا يونيون 0-7.