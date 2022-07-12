أعاد سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو ذكرى فوز الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر على أرض ريد بول بتحقيقه المركز الأول في سباق جائزة النمسا الكبرى، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.



وتخطى لوكلير مشاكل اللحظات الأخيرة في دواسة الوقود وأحرز المركز الأول أمام سائق الحظيرة النمسوية بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، صاحب المركز الثاني. وهو ثالث انتصار لسائق الإمارة هذا العام والخامس في مسيرته والأول لفيراري على حلبة ريد بول منذ الانتصار الذي حققه شوماخر «البارون الأحمر» في 2003.



وأنهى لوكلير السباق بوقت قدره 1:24:24.312 ساعة، متقدما بفارق 1.532 ثانية على فيرستابن، فيما أكمل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، منصة التتويج باحتلاله للمركز الثالث متأخرا بفارق 41.217 ثانية.