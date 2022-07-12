أمل المهاجم الدولي الجديد لمان سيتي النرويجي إرلينغ هالاند، أن يساعد فريقه على الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحلم «سيتيزنس» بها، وذلك خلال حفل تقديمه أول من أمس مع الوافدين الجدد إلى ملعب «الاتحاد».



واحتشد قرابة 5 آلاف مشجع تحت أشعة الشمس للترحيب بمهاجم بوروسيا دورتموند السابق الذي انتقل إلى سيتي مقابل 60 مليون يورو في صفقة تعتبر حتى الآن الأبرز في سوق الانتقالات الصيفية.



وتمكن سيتي من تفعيل بند شراء هالاند مقابل مبلغ يعتبر زهيدا مقارنة مع أهدافه الـ86 في 89 مباراة بقميص ناديه الالماني، وبالنسبة للاعب يملك في سن الـ21 عاما هامشا كبيرا من التطور.



كما يعتبر هالاند السلاح الأبرز للإسباني بيب غوارديولا في دوري الأبطال، حيث سجل 23 هدفا في 19 مباراة، في سعي مدرب برشلونة الاسباني السابق لإحراز لقب المسابقة القارية الأم للمرة الأولى مع سيتي بعدما سبق له أن قاده للفوز بلقب الدوري أربع مرات في الأعوام الخمسة الأخيرة.



وعندما سئل عما إذا كانت مسابقة دوري الأبطال هي هدفه الرئيسي عقب توقيعه للسيتي، أجاب «مسابقة دوري أبطال أوروبا هي مسابقتي المفضلة، لذا أعتقد أن ذلك يجيب عن سؤالك».



وتابع هالاند الذي لا يتضمن سجله سوى الفوز بكأس ألمانيا مع دورتموند خلال عامين «في بعض الأحيان أرى لاعبين آخرين ينشرون صورا مع الكؤوس وأقول (أتمنى أن أكون مكانك الآن)، لكن علي مواصلة العمل الجاد، وآمل أن أتمكن من الفوز ببعض الألقاب في المستقبل».