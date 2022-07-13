أعلن المجلس الأعلى للجامعات أنه سيتم ترشيح طلاب الشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية) لكليات الجامعات الحكومية بتنسيق الجامعات 2022 - 2023 وفقا لمحافظة السكن التي يقوم الطالب بتسجيلها ضمن بياناته الأساسية على موقع مكتب التنسيق.



وأكدت قواعد قبول طلاب شهادات المعادلات بتنسيق العام الجامعي الجديد، - بحسب بوابة الأهرام - أن تحدد الأماكن التي تخصص للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة بنسبة 5% من الأعداد المقرر قبولها من بين حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية في كل كلية أو معهد.



كما يتم توزيع الأماكن التي تخصص للطلاب الحاصلين على كل نوع من أنواع الشهادات الثانوية الأجنبية بنسبة أعداد الطلاب المتقدمين من كل شهادة على حدة إلى إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين من الحاصلين على كل الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة وبشرط ألا تزيد عدد الأماكن المقررة لكل شهادة على حدة عن 50% من إجمالي الأعداد المقررة لكل الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة.



وأشارت إلى أنه ألا يقل عدد الأماكن المتاحة لقبول حملة كل شهادة ثانوية أجنبية عن مكان واحد في كل كلية أو معهد وذلك للشهادات التي يقل عدد المتقدمين منها عن 200 طالب، أما بالنسبة للشهادات التي يزيد عدد المتقدمين منها على 200 طالب فيتم تحديد عدد المقبولين فيها طبقا للنسبة المرنة مع الالتزام بالعدد المقرر قبوله.

وعند حساب الأماكن لكل كلية أو معهد يتم عدم جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى، ويتم التنسيق بين حملة كل شهادة كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع وفي حدود عدد الأماكن المخصصة لحملة كل نوع من أنواع هذه الشهادات.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات، قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2022 /2023 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.



الى ذلك، أكدت خطـــة التنميـــــة الاقتصاديـــة والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/ 2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط د.هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ) استهداف مواصلة النمو بمعدل مرتفع لا يقل عن 5.5% سنويا من خلال التركيز على القطاعات عالية الإنتاجية التي تتوافر لها مقومات النمو السريع.



وخصت الخطة بالذكر قطاعات الصناعة التحويلية والزراعــــة والاتصــالات وتكنولوجيا المعلومات.