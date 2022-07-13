القاهرة - ناهد إمام



أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أن مبادرة «أولادنا نجوم بالخارج» تسلط الضوء على موهوبينا في مختلف المجالات حول العالم.



وأضافت الوزيرة - خلال تهنئة اللاعب المصري الشاب إبراهيم رستم قائد نادي «فيرجينيا رفوليوشن» الأميركي، لانضمامه الى معسكر المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 - أن المبادرة تهدف إلى إبراز النماذج الناجحة من أبنائنا المصريين الذين يرفعون اسم مصر عاليا بالخارج.



وهنأت الوزيرة الشاب المصري في إطار دعم المواهب المصرية بالخارج ضمن مبادرة «أولادنا نجوم بالخارج»، لانضمامه الى معسكر المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 ضمن عدد من مواهب مصر الشابة، وضمن إعداد جيل جديد من شباب الرياضيين المصريين، وتدعيم منتخبنا الوطني بالكوادر.



وأشادت مكرم بنجاحات اللاعب الصاعد بالولايات المتحدة الأميركية، أحد أبرز أبناء مبادرات وزارة الهجرة «اتكلم عربي» و«أطفالنا نجوم بالخارج»، مضيفة أن اللاعب إبراهيم رستم، شارك في عدد من معسكرات «اتكلم عربي» التي نظمتها وزارة الهجرة، ومؤخرا انضم الى معسكر المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006، حيث حصل على درع اللاعب الأكثر تأثيرا، «Most Valuable Player»، هذا الموسم من مدرسته الثانوية تقديرا لمهاراته الفنية والقيادية في كرة القدم والتي أتاحت له قيادة فريقه خلال السنوات الـ 4 الماضية.



في السياق ذاته، أوضح اللاعب الصاعد إبراهيم رستم أن تلك المبادرات تشكل قناة مهمة لربطه والشباب المصري في الخارج ببلدهم مصر وأنه حريص على المشاركة في المبادرات التي تنظمها وزارة الهجرة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية، للتواصل مع الشباب المصري في الخارج وإطلاعهم على التطور الذي تشهده مصر في كل المجالات ومنها المجالات الرياضية.



وقال رستم إن الرياضة مظلة مهمة لربط الشباب المصري في الخارج بوطنهم، وإن وزارة الهجرة تقوم بجهد كبير في هذا المجال، ما أتاح له فرصة اختياره من القائمين عن الرياضة، واستدعاء الجهاز الفني بقيادة محمد وهبة المدير الفني لمنتخب الشباب له.



وأضاف رستم ان أمنيته أن يمثل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا في صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يتشرف بالانضمام الى معسكر المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 وسيبذل كل الجهد لتمثيل بلده مصر.



وتابع رستم أن كرة القدم تمثل أهم شيء في حياته، كونها إحدى آليات توحيد الشعوب، مشيرا الى فخره لتميز مصر في العديد من المحافل الرياضية مؤخرا بما في ذلك كأس الأمم الأفريقية ودورة ألعاب البحر المتوسط، وغيرها من المنافسات.



ويلعب إبراهيم رستم - صاحب الـ 16 عاما - خط نصف مهاجم ويمارس اللاعب كرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية منذ 11 سنة قضى منهم 4 سنوات لاعبا محترفا بنادي فيرجينيا رفوليوشن - والذي كان فرعا لأكاديمية «بايرن ميونيخ» الألمانية في المنطقة الشرقية بالولايات المتحدة وانفصل بعد الاستحواذ عليها - حتى أصبح قائدا للفريق تحت 16 عاما - ويشارك النادي في دوري العاصمة الأميركي وحل في المركز الثالث هذا الموسم وتأهل الفريق لدوري الولايات الشرقية للعام المقبل.