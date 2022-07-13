أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، عودة أول أفواج حج الجمعيات إلى القاهرة بدءا من غد الخميس، حيث يعود حجاج محافظة الجيزة وعددهم 225 حاجا من مطار جدة إلى القاهرة.



وأضافت القباج - في بيان امس - أن المؤسسة القومية لتيسير الحج وضعت جداول التفويج قبل بدء موسم الحج، حيث تقوم على تقسيم حجاج الجمعيات وعددهم 3000 حاج إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة وعددهم 1100 حاج، أما المجموعة الثانية وبلغ عددها 1900 حاج، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.



من جانبه، قال مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أيمن عبدالموجود، إن إدارة البعثة ستبدأ في تفويج المجموعة التي بدأت رحلتها من مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، بداية من اليوم على أن يتم استكمال تفويجهم تواليا إلى المدينة حتى بداية الأسبوع المقبل.



وأضاف أن البعثة نسقت مع شركة مصر للطيران لنقل حجاجنا العائدين إلى القاهرة وتفويجهم للمطار بقرية الحجاج قبل معاد السفر بـ 6 ساعات، كما توفر البعثة خدمة نقل الحقائب للحجاج سواء من جدة أو المدينة، منذ خروجهم من الغرف، وحتى تسلمها في مقرات الوصول (مكة المكرمة - المدينة المنورة - القاهرة).



في السياق نفسه، أعلنت شركة مصر للطيران انطلاق الجسر الجوي الذي تسيره لنقل الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة أمس بعد أداء المناسك.



وكثفت مصر للطيران استعداداتها لعودة ضيوف الرحمن، حيث حرصت على تذليل كل العقبات وتيسير جميع الإجراءات للحجاج عبر تشكيل فرق عمل من مختلف قطاعات الشركة بمطار القاهرة الدولي، وإيفاد بعثة متكاملة إلى مطاري جدة والمدينة تضم مختلف التخصصات من الشركات التابعة لمصر للطيران لخدمة الحجاج وتحقيق الانسيابية وانتظام الرحلات وعدم التكدس.