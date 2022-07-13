القاهرة - مجدي عبدالرحمن



طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، الحكومة بالإسراع في تنفيذ خطط الربط الكهربائي الإقليمي بما يحقق استدامة التنمية للقطاع بتقنيات محددة.



جاء ذلك في تقرير اللجنة البرلمانية في شأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022/2023 لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي وافق عليه مجلس النواب ورفعه للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات.



وفي التقرير البرلماني، كشفت اللجنة في ضوء دراستها لخطة التنمية، استهداف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022/2023، زيادة الطاقة الكهربائية المولدة في النصف الأول من العام، وكذلك زيادة في الكهرباء المستخدمة في القطاع الصناعي، وتحسين أداء الشبكة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.



يشار إلى أن الحكومة تستهدف في خطة (22/2023) توجيه استثمارات قدرها 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء لتنفيذ عدة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية.



وأوضحت الحكومة في خطتها، أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت حوالي 449 مليار جنيه، خلال السنوات الثماني السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنة مع 113 مليار جنيه خلال السنوات الثماني التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 297%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع من حوالي 12 مليار جنيه في (13/2014)، إلى 42.3 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالي 253%.