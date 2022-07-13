القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1145 حاجا منذ عودة العمل في عيادات البعثة الطبية المصرية للحج بمقرات إقامة الحجاج المصريين في الفنادق السعودية بمكة المكرمة أمس الأول، وبإجمالي أعداد الزيارات للاستفادة بخدمات العيادات منذ أول أيام التفويج للأراضي المقدسة 17 ألفا و142 زيارة.



وأشار د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان - في بيان امس- إلى أن إجمالي دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 27 حالة، خرج منهم 16 حالة بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات حتى مساء أمس إلى 11 حالة فقط.



وأوضح أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، وتتم متابعة حالتهم الصحية والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما تتم متابعة الحالات التي خرجت بعد التعافي، إلى جانب المتابعة الدورية للحجاج الخمسة الذين يتلقون جلسات الغسيل الكلوي.



من جهته، جدد د.عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي ورئيس البعثة الطبية للحج تأكيده على سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات والسلطات الصحية السعودية.



وأوضح أنه تم تقسيم فرق البعثة إلى مجموعات تعمل على مدار اليوم للمرور على المستشفيات للاطمئنان على صحة الحجاج المصريين، وتقديم الخدمات اللازمة في مخيمات مشعر منى، حيث تم تقديم الخدمة لـ260 حالة، بالإضافة إلى الفرق التي تعمل بالعيادات الـ11 الثابتة بمكة المكرمة.



وأشار إلى أن فرق البعثة الطبية واصلت مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين بخيام المصريين خلال فترة أداء المناسك حتى مساء أمس مع تقديم التوعية بالإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها للحماية من الأمراض، والحفاظ على سلامة الحجاج خلال فترة تواجدهم بالأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.



وأضاف أن الفرق الوقائية المتنقلة قامت بالمرور على 270 خيمة من خيام الحجاج المصريين، وقدمت النصائح والإرشادات إلى ما يقرب من 5 آلاف حاج.



جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج كانت قد خصصت أربعة أرقام تلفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي: (0565649245 - 0562391389 - 0547837038 - 0562392091).