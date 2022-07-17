أعلن أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم أمس، أن النادي توصل إلى اتفاق شفهي مع برشلونة الإسباني بشأن المقابل المادي لانتقال النجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى النادي الكتالوني.



وقال كان في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية: «الاتفاق شفهي فقط حتى الآن، لكن عملية حسم الصفقة لم تنته بعد». ومن المقرر أن يسافر ليفاندوفسكي إلى إسبانيا لإتمام انتقال متوقع إلى برشلونة، حسب ما ذكرت عدة تقارير إعلامية.



وأضافت التقارير أنه من المنتظر أن يوقع الپولندي الدولي عقده مع النادي الكتالوني في موعد أقصاه اليوم.



وكانت تقارير إعلامية أجمعت على أن بايرن ميونيخ وبرشلونة اتفقا على انتقال اللاعب الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم، وبموجب هذا الاتفاق سيحصل بايرن على 45 مليون يورو لفسخ عقده الحالي مع ليفاندوفسكي والمستمر حتى نهاية يونيو 2023.



ومن المنتظر أن يوقع ليفاندوفسكي (33 عاما) على عقد مع برشلونة لمدة 4 أعوام حتى 2026. وكان ليفاندوفسكي (33 عاما) قد عاد إلى ميونيخ للمشاركة في الاستعدادات للموسم المقبل، رغم أنه كان قد طالب بالرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم الماضي مع تبقي عام في عقده.



كان بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) قد أعلن أكثر من مرة تمسكه ببقاء اللاعب حتى نهاية عقده، لكن تقارير كشفت عن أن اللاعب لن يتواجد مع الفريق في الجولة المقررة بالولايات المتحدة.



ورغم معاناة برشلونة من مشكلات مالية كبيرة، أشارت التقارير إلى أن النادي قادر على المضي قدما نحو حسم الصفقة.