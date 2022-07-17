أكد الفرنسي ميشال بلاتيني أنه لن يعود إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد تبرئته من قضية احتيال حطمت طموحه بالوصول إلى منصب الرئاسة عام 2015.



وقال الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي (ويفا) «لقد انتهى الأمر»، ردا على سؤال لقناة «أل سي اي» الفرنسية حول إمكانية العودة إلى «فيفا». وقال إنه تقدم بشكوى في فرنسا لتسليط الضوء على جذور قضية اتهامه بالحصول دفعة مالية مشبوهة من الرئيس السابق لـ«فيفا» جوزيف بلاتر، أدت الى محاكمته.



وأضاف «أولئك الذين خذلوني كانوا ساسة كرة القدم. أخذوا مكاني، في «ويفا»، في «فيفا»، حصلوا جميعهم على علاوات، حصلوا على مزايا كي لا أبقى هناك أبدا». واعتبر أن بلاتر الذي أوقف على غراره بسبب قضية الدفعة المالية، كان «رئيسا جيدا جدا، حتى اليوم الذي أخبرني فيه أنه يريد أن يموت في «فيفا». بدءا من تلك اللحظة، بدأ باختلاق المشكلات مع من كانت لديهم نية بخلافته، ومن هناك ساءت الأمور».