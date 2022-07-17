كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا، عن أن بعثة فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم انطلقت إلى المعسكر التدريبي في الولايات المتحدة اليوم السبت بدون المدير الفني تشافي هيرنانديز.



وأوضحت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن سبب عدم سفر تشافي هو زيارات سابقة قام بها إلى إيران إبان احترافه كلاعب كرة قدم ضمن صفوف فريق السد القطري.



وأضافت الصحيفة أنه لهذا السبب من الممكن أن يتغيب تشافي عن مقابلة روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق الكتالوني بعد انتقال الپولندي الدولي من بايرن ميونيخ الألماني، حيث كانت تقارير إعلامية في إسبانيا ذكرت في وقت سابق أن ليفاندوفسكي سيسافر اليوم السبت من ألمانيا إلى الولايات المتحدة.



وأضافت الصحيفة أن برشلونة اكتفى بالقول إن هناك مشكلة إدارية مع تشافي، وإنه سيلحق ببعثة الفريق في غضون الأيام القليلة القادمة.



وأوضحت الصحيفة أن تشافي لم يحصل على إذن بالسفر عبر النظام الإلكتروني لتصاريح السفر إلى أميركا، حيث لا يجوز للأشخاص غير الحاصلين على تأشيرة سفر للولايات المتحدة الصعود على متن الطائرة بدون الحصول على تصريح من هذا النظام الذي غالبا ما يصدر إذنا بالسفر أو رفضا بشكل سريع للغاية.



وفي حال رفض النظام سفر شخص ما، يمكن لهذا الشخص التقدم بطلب للحصول على تأشيرة بالطرق العادية، وهو أمر يستغرق بضعة أيام.



وذكرت الصحيفة أن من المرجح أن يكون قرار الرفض صدر لأن تشافي سافر عدة مرات لإيران عندما كان لاعبا محترفا في نادي السد القطري في الفترة بين 2015 و2019، وكان اللاعب الكاتالوني أنهى مشواره الاحترافي في 2019 ثم تولى تدريب السد وذلك قبل أن يتولى تدريب برشلونة في نوفمبر الماضي.