جدد المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز عقده مع مان سيتي حتى عام 2025، بحسب ما أعلن «السيتيزن».



ويعتبر التجديد بمنزلة مكافأة لمحرز الذي أسهم في احتفاظ السيتي بلقب الدوري. ومنذ وصوله من ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (71 مليون دولار) قبل أربع سنوات، خاض محرز 189 مباراة بتشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، وسجل 63 هدفا وأسهم بـ 45 تمريرة حاسمة.



كما فاز ابن الـ 31 عاما بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة وكأس الاتحاد مرة واحدة مع سيتي.



وشرح محرز موقفه من التجديد قائلا «أنا سعيد للغاية بتوقيع الاتفاق الجديد. لقد استمتعت بكل دقيقة من وقتي هنا. إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءا من هذا النادي الرائع».



وتابع «إن مساهمتنا في تحقيق النجاح الذي حققناه في المواسم الأربعة الماضية لا تنسى، ما جعلنا جميعا عطشى للتطلع الى تحقيق المزيد».



وأضاف محرز «أود أيضا أن أشكر بيب غوارديولا، وتشيكي بيغريستين والجهاز الفني، على الطريقة التي ساعدوني بها في التطور كلاعب ودفعوني للاستمرار».



بدوره، قال مدير فريق مان سيتي تشيكي بيغريستين عن محرز «لعب رياض دورا كبيرا في نجاحنا في السنوات الأربع منذ انضمامه إلينا».