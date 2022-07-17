حقق باريس سان جرمان بطل فرنسا، فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد كريستوف غالتييه على حساب كويفيلي- روين من الدرجة الثانية 2-0، في أولى المباريات التحضيرية لفريق العاصمة الفرنسية استعدادا للموسم الجديد.



وحل غالتييه مع نهاية الموسم الماضي خلفا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المقال، في سعيه لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه. وسجل هدفي سان جرمان كل من الإسباني سيرخيو راموس (34، ركلة جزاء) واللاعب الشاب جيدي غاساما (54)، علما ان المباراة أقيمت خلف أبواب موصدة ومن دون حضور المشجعين في مركز تدريبات «بي اس جي».



وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في اللقاء لـ 45 دقيقة، بينما غاب البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي الذي عاد الاثنين الماضي إلى تمارين الفريق.