حقق فريق جازو للسباقات فوزا مزدوجا في الجولة الرابعة لهذا الموسم من بطولة العالم للتحمل WEC التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، وذلك في سباق «مونزا 6 ساعات» على حلبة مونزا الإيطالية شديدة السرعة. وقدم الفريق أداء قويا وحماسيا على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ «هايبرد» عالية الأداء، وخاض منافسة شرسة في سباق مثير شهد الكثير من الحوادث لينهي السباق في المركزين الثاني والثالث.



وأكمل السائقون سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هوريكاوا سباق «مونزا 6 ساعات» متأخرين بفارق 2.762 ثانية فقط عن المركبة المنافسة، ليحرزوا المركز الثاني على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ «هايبرد» عالية الأداء التي تحمل الرقم 8. كما حقق مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز، المركز الثالث على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ «هايبرد» عالية الأداء التي تحمل الرقم 7. وتظهر النقاط الجديدة المهمة التي اكتسبها فريق جازو للسباقات تصدر تويوتا بطولة المصنعين بفارق 15 نقطة مع تبقي سباقين على نهاية البطولة لهذا العام.



وكانت المنافسة متقاربة بين مركبتي تويوتا GR010 والمركبات الأخرى منذ بداية السباق، وشهدت الثلاثون دقيقة الأولى رفع العلم الأصفر مرتين لمنع التجاوز، ما تسبب في توقف جميع المركبات عالية الأداء للتزود بالوقود، قبل اتباع فريق جازو للسباقات إستراتيجية جديدة مكنت السائق بويمي من تحقيق المركز الثاني، ولوبيز المركز الثالث. وبعد ساعتين ونصف، تغيرت مجريات السباق بسبب وقوع حادث لأحد المنافسين تطلب استدعاء مركبة السلامة وإغلاق حلبة السباق. وبعد توقف جميع المركبات للصيانة، تمكن مايك كونواي من البقاء في الصدارة على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ «هايبرد» عالية الأداء التي تحمل الرقم 7 نظرا إلى توقفها لفترة أقصر في نقطة الصيانة. وفصلت بضع ثوان فقط بين أفضل ثلاث مركبات أثناء دخولها في الساعتين الأخيرتين، وتغيرت مواقعها أثناء توقفها لفترات متفاوتة في نقاط الصيانة لتبديل الإطارات.



يذكر أن الجولة قبل الأخيرة لموسم العام 2022 ستقام في الأسبوع الثاني من سبتمبر في اليابان مع «سباق فوجي 6 ساعات»، ومن المتوقع أن ينافس فريق «جازو للسباقات» على فوز آخر خلال السباق الذي سيقام على أرضه، بعد أن فاز بسبعة من أصل آخر ثماني سباقات له على حلبة «فوجي سبيد واي» اليابانية.