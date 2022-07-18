محمد راتب



بدأت أسماك الزبيدي الكويتي تحط رحالها في موائد الكويتيين والمقيمين ولكن بكميات قليلة للغاية، فالموسم الذي انطلق أول من أمس كان المصيد خلال اليومين الأولين منه خجولا للغاية وذلك بسبب قلة عدد الطراريد واللنجات المتوقع ازديادها بشكل كبير في أول أغسطس تزامنا مع بدء موسم الروبيان.

وخلال جولة «الأنباء»، توافرت أسماك الزبيدي بحجمين الصغير وزن 300 إلى 350 غراما يباع 3 حبات منه مقابل 13 دينارا، أما الكبير بوزن 700 إلى 800 غرام فالكيلو منه بـ 15 دينارا، مع توقعات بانخفاض الأسعار خلال الأيام القادمة.



وبخصوص يوم أمس تحديدا، فإن بدء دوام الموظفين يوم الأحد كان من أسباب ضعف الإقبال والحضور إلى السوق للتسوق، في ظل توافر المحلي من الشيم والهامور، أما الميد الكويتي فغير متوافر إطلاقا، وما يتم بيعه فهو وارد من عمان وسعر الكيلو منه يبلغ 2.5 دينار، وكل أنواع سمك المستورد موجودة وبكميات جيدة مثل الزبيدي الهامور الشعوم النويبي البالول.



أسعار بعض أنواع السمك أمس في سوق شرق



٭ الشيم الكويتي 8 دنانير.



٭ النويبي 4 دنانير.



٭ الشعوم 4 دنانير.



٭ البالول 9 دنانير.



٭ الهامور الكويتي 6 دنانير.